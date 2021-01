AVANTI BATTIPAGLIA: NASCE IL MOVIMENTO CIVICO IN VISTA DELLE COMUNALI 2021

Con una lettera aperta, indirizzata a tutti i cittadini di Battipaglia, il Movimento Civico AVANTI BATTIPAGLIA lancia la sua corsa verso le prossime elezioni comunali nella cittadina della Piana del Sele.

Chiudete gli occhi e immaginate la città che vorreste. Apriteli e diteci, con onestà, se Battipaglia rispecchia l’idea di futuro che vi eravate immaginati. Non tutti avranno la stessa risposta: per molti è bella così com’è, per altri è una signora, abbandonata nel tempo che cerca di raccontarsi, senza essere ascoltata veramente. Per anni, come cittadini, abbiamo visto scendere in piazza associazioni e movimenti pronti a manifestare contro impianti di compostaggio e smaltimento di rifiuti. Molti hanno cercato di portare avanti battaglie, alcune vinte, altre perse. Pochi sono riusciti a fare quel che servirebbe: fatti reali.

Scriviamo queste righe, perché crediamo nel potenziale di crescita della nostra città. Crediamo che migliorare, sia possibile. Battipaglia non è solo compostaggio e incendi. Battipaglia è una città ricca di eccellenze. E’ capofila del Distretto Agroalimentare di Qualità della Piana del Sele, nonché capofila del Distretto SeleCoast per il Turismo. Produciamo prodotti unici nel mondo e li esportiamo nelle maggiori aziende d’Italia e d’Europa. Dal 2018 siamo in grado di realizzare poli turistici locali: una rete territoriale turistica omogenea che punti allo sviluppo del territorio, potendo investire su un litorale, considerato tra i più lunghi d’Europa.

Tra le azioni concrete che vorremmo mettere in pratica: un progetto di sviluppo per quartieri come Aversana, Belvedere, Serroni, Sant’Anna e Taverna. Da troppo tempo ai margini della politica locale. Investire sulla sicurezza di questi centri ad oggi è una delle priorità assolute, insieme al distaccamento di alcuni uffici comunali e della protezione civile. E’ necessario instaurare un rapporto di incontro e riflessione anche con vertici dirigenziali, per creare un’unica rete solida e alla portata di tutti.

Ma ancora: creare progetti affidabili per la crescita del commercio, creare una classe politica che investa sui giovani del territorio, per far sì che i nostri ragazzi, abbiano modo di formarsi per creare un futuro, non lontano dalla propria terra. Risulta necessario, inoltre, l’impegno delle politiche sociali per aiutare le fasce deboli e i nostri anziani.

Per questi e tanti altri motivi, abbiamo deciso di scendere in campo per la nostra città. Questi elencati sono problemi semplici, quotidiani, dai quali abbiamo deciso di partire per sviluppare un impegno costante per la nostra città.

Davanti a noi abbiano una lunga strada da percorrere e vogliamo farlo con Voi al nostro fianco, riscoprendo l’orgoglio di essere Battipagliesi. Facciamo parte di una comunità con una grande storia e un grande futuro che è lì ad aspettarci, pronto per essere costruito. Vicini al territorio e alle necessità del singolo cittadino. Nasce così, “Avanti Battipaglia”.

In fede,

Vincenzo botte

Giuseppe Manzi

Alessio Cairone PPaolo Palo

Valentina Federico Agnese Petrone

Annalisa Giancarlo Dario Toriello