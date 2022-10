RIMPASTO IN REGIONE. C’E’ ANCHE IL NOME DELL’EX DEPUTATO PD LELLO TOPO

Tramonta l’ipotesi di una nomina dell’oramai ex Ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella Giunta Regionale della Campania, prende, invece, corpo la possibilità di una nomina dell’ex parlamentare del Partito Democratico Lello Topo. Per la Giunta Regionale si rincorrono le voci su di un imminente rimpasto e pare sempre piu’ probabile che Topo, già consigliere regionale fino al 2018, possa entrare all’interno dell’esecutivo regionale della Campania per rafforzare anche la presenza del Partito Democratico. Con Lello Topo, che potrebbe prendere il posto di Armida Filippelli, dovrebbe entrare anche Sandra Lonardo, con un passaggio di consegne interno al partito di Clemente Mastella, prendendo il posto dell’attuale assessore al turismo Casucci. La nomina di Sandra Lonardo, particolare da non trascurare, garantirebbe il rispetto delle quote rosa.

