COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO. QUASI 1 MILIONI DI DEBITI NON PAGATI ALLA SOCIETA’ SARIM

Ammonta a quasi 1 milione di euro l’entità del debito maturato dal Comune di Castel San Giorgio, guidata dal Sindaco Paola Lanzara, nei confronti della società Sarim, azienda vincitrice dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti. A richiedere il pagamento, almeno di una quota parte del debito, è stata la stessa Sarim con una lettera inviata al Comune di Castel San Giorgio nella quale si evidenzia che i ritardi nei pagamenti comportano anche il rischio nella regolare erogazione degli stipendi ai lavoratori. Una situazione davvero pesante per l’amministrazione comunale di Castel San Giorgio e per il Sindaco Paola Lanzara, di recente impegnata nella campagna elettorale per le Politiche con la lista del Partito Democratico.

