IN CAMPANIA TERMOSIFONI ACCESI DALL’8 DICEMBRE AL 7 MARZO PER 5 ORE

Il Ministro Cingolani, in uno degli ultimi atti da titolare del Dicastero della Transizione Ecologica, ha stabilito le nuove regole per l’accensione dei riscaldamenti negli edifici pubblici. Per la Campania, che rientra nella fascia delle Regioni Sud ed Isole, il periodo di accensione va dall’8 Dicembre al 7 Marzo e per una durata complessiva, nel corso della giornata, non superiore alle 5 ore. Vanno in deroga, rispetto a queste regole, gli Ospedali, le Case di Cura, gli Asili Nido e le scuole dell’infanzia ma, in ogni caso, qualora ci fossero particolari esigenze legate ai cambiamenti climatici, i sindaci possono firmare ordinanze per l’accensione anche prima o anche oltre dei termini fissati con il Decreto del Ministro Cingolani.

