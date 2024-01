RIUNIONE PROVINCIALE A SALERNO DEL M5S CON L’EX PRESIDENTE INPS TRIDICO

Sabato 27 gennaio alle ore 10 presso l’Hotel Polo Nautico, lungomare C. Colombo 132 si terrà la riunione provinciale del Movimento 5 stelle. L’evento rappresenta un’importante tappa nell’agenda politica del Movimento. Con l’obiettivo di promuovere un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, attivisti ed eletti nelle istituzioni, la riunione sarà un’occasione cruciale per discutere e sviluppare insieme le attività del Movimento 5 Stelle nella provincia di Salerno. La presenza del già Presidente Inps Pasquale Tridico sottolinea l’importanza strategica dell’incontro, offrendo un’opportunità unica per confrontarsi su temi cruciali quali il lavoro dei gruppi territoriali, le elezioni comunali ed europee e sul tema del reddito di cittadinanza. L’Ordine del Giorno prevede infatti approfondimenti sui lavori dei gruppi territoriali, le prossime elezioni comunali ed europee, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione attiva degli iscritti ai processi democratici interni. La riunione rappresenta, inoltre, una tappa fondamentale nell’ambito del percorso di strutturazione interna voluto dal Presidente Giuseppe Conte, che sottolinea l’impegno del Movimento 5 Stelle nel coinvolgere sempre più i cittadini nella vita politica.

La Coordinatrice Provinciale Virginia Villani commenta: “Questa riunione è un momento cruciale per il nostro Movimento nella provincia di Salerno. Con la nascita di numerosi gruppi territoriali ci stiamo radicando sui territori in maniera strutturale coinvolgendo attivamente i cittadini nelle decisioni che riguardano la loro comunità. Sarà un’occasione di confronto e di scambio di idee, un passo avanti per rafforzare la presenza del Movimento sul territorio.”

La partecipazione è aperta a tutti i membri iscritti e sostenitori del MoVimento 5 Stelle, invitando la cittadinanza a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più partecipativo e democratico. Saranno presenti il già Presidente Inps Pasquale Tridico, il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo, il Deputato Agostino Santillo, l’euro Deputato Mario Furore, il Consigliere Regionale Michele Cammarano, i Senatori Anna Bilotti e Francesco Castiello, nonché i Consiglieri Comunali della provincia.