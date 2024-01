FORZA ITALIA. CON IL COORDINATORE SI ELEGGONO 21 DELEGATI NAZIONALI E 25 MEMBRI DEL PROVINCIALE

Con il Congresso Provinciale di domenica 28 Gennaio, in programma a Salerno, all’interno dei Saloni del Polo Nautico, a partire dalle 10:00, non si eleggerà solo il nuovo Coordinatore Provinciale di Forza Italia ma anche i delegati che prenderanno parte al Congresso Nazionale di Roma ed i componenti del Direttivo Provinciale del partito. Saranno 21 i delegati a partecipare al Congresso Nazionale di Forza Italia, mentre sono 25 i nomi da eleggere, insieme al Coordinatore, all’interno del Direttivo Provinciale di Salerno. Da rispettare, nella composizione delle liste (bloccate e, quindi, senza preferenze) anche le quote rosa: un terzo totale dei candidati, tanto al Congresso Nazionale quanto al Coordinamento Provinciale, dovranno essere donna.

