ACLI SALERNO: PARTE IL BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, ECCO COME PARTECIPARE

4 Progetti per 4 ambiti di interesse a cui candidarsi; famiglia, Immigrazione, Diritti delle Donne e Turismo Sociale. I progetti avranno tutti durata pari a 12 mesi con un'articolazione oraria di 25 ore di servizio settimanali, da distribuire su 5 giorni a settimana. Alle

Una bella opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti (cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) interessati a svolgere il Servizio Civile Universale

riguarderà 4 operatori volontari su altrettanti Progetti che si svolgeranno a Salerno ed a cui si uniscono altre 36 candidature per i progetti all'estero ( Australia, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, U.S.A. Kenya, Senegal, Bosnia – Erzegovina, Angola, Etiopia, Mozambico, Sierra Leone e Tanzania ) … qui tutti i Progetti Una esperienza di impegno sociale che https://www.acli.it/servizio-civile/servizio-civile-bandi-volontari/bando-2023/#

Questi i PROGETTI SU SALERNO (4)

CON-FINI SOCIALI – Il progetto ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di comunità solide in aree rurali attraverso l'agricoltura sociale ed in filigrana contrastare il fenomeno dell'abbandono delle terre da parte dei giovani. Le attività riguarderanno la formazione, l'orientamento e l'istruzione relativa alle possibilità che l'agricoltura offre con l'intento di far conoscere le opportunità che possono essere sviluppate nel settore agricolo favorendo la diffusione e lo scambio di conoscenze e strumenti dell'agricoltura moderna. 1 posto c/o ACLI SALERNO https://www.acli.it/servizio-civile/servizio-civile-bandi-volontari/bando-2023/con-fini-sociali/

DIVERSAMENTE UGUALI – Il progetto si pone come obiettivo quello di favorire l'integrazione degli immigrati al fine di ridurre le loro fragilità sociali. In particolare, si agirà sulle competenze linguistiche e sociali per incrementare la partecipazione attiva dei cittadini stranieri; quindi, si attiveranno corsi di lingua e di educazione civica italiana e si proporranno attività di conoscenza del territorio e dei servizi, proprio per facilitare l'accesso agli stessi. Infine, attraverso laboratori interculturali e attività di sensibilizzazione si cercherà di agire sulla "capacità di accogliere" delle comunità ospitanti. 1 posto c/o PATRONATO ACLI SALERNO https://www.acli.it/servizio-civile/servizio-civile-bandi-volontari/bando-2023/diversamente-uguali/

QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO – Il progetto si sviluppa con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, intesa anche come disparità di genere, aumentando la conoscenza del problema, promuovendo una cultura di uguaglianza e attuando azioni di: prevenzione, supporto, informazione, sensibilizzazione e orientamento. Attraverso le attività si rafforza la capacità della società di creare un contesto in cui i rischi per la salute e il benessere delle donne sono minori. Le attività concorrono al raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini e all'uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione, migliorando la consapevolezza sulle disuguaglianze ad oggi esistenti e sulla loro natura, per permettere il declino e la scomparsa delle stesse. 1 posto c/o ACLI SALERNO https://www.acli.it/servizio-civile/servizio-civile-bandi-volontari/bando-2023/quello-che-le-donne-non-dicono/

TURISMO PER TUTTI – L'obiettivo specifico del progetto è favorire l'accesso al turismo e ai beni culturali anche per le persone più a rischio di esclusione sociale e meno servite dalle necessità specifiche, dunque , il turismo inclusivo, di prossimità e sociale saranno intesi come mezzo di diversificazione e facilitazione delle modalità di accesso e utilizzo del patrimonio culturale, permettendo di aumentare ala conoscenza del territorio e stimolare la partecipazione sociale di chi si trova in condizioni di vulnerabilità (umana, sociale ed economica). Il progetto supporta gli attori coinvolti nello sviluppo di attività e proposte inclusive, anche coinvolgendo con percorsi di informazione e co-programmazione gli stakeholder territoriali. Saranno organizzati percorsi di turismo accessibile che possano accogliere persone con disabilità e difficoltà economiche e percorsi di turismo mirati alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e del territorio locale. 1 posto c/o ACLI SALERNO https://www.acli.it/servizio-civile/servizio-civile-bandi-volontari/bando-2023/turismo-per-tutti/

Ecco come fare

Bando volontari 2023 i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti esclusivamente in modalità online ( https://domandaonline.serviziocivile.it/ Possono presentare domanda per il

"Come partecipare" ( Per partecipare al bando è possibile consultare la pagina https://urly.it/3zp97 ) per avere tutte le informazioni necessarie ad inviare la domanda online.

Le selezioni dei ragazzi* avverrà per colloquio pubblico e titoli … di cui si conoscerà esito con la pubblicazione della graduatoria!