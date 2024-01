PIERO DE LUCA (PD): “CASO PRYSMIAN, EMENDAMENTO A MILLE PROROGHE. GOVERNO ASSENTE”

“Dopo aver presentato a novembre un’interrogazione parlamentare a mia prima firma, è stato convocato un primo tavolo dal Governo per discutere della vertenza Prysmian di Battipaglia. Questo incontro, purtroppo non ha prodotto alcun risultato finora, tanto che l’azienda ha attivato e prorogato la cassa integrazione per i dipendenti. Una situazione difficile, che richiederebbe l’intervento immediato del Governo per tutelare la produzione e i livelli occupazionali di un sito che rappresenta un’eccellenza mondiale nella produzione di fibra ottica, anche alla luce del raggiungimento dei target e delle milestones previsti dai Piani di intervento dei progetti legati all’Investimento “Reti ultraveloci” del PNRR. È indispensabile accelerare il processo di individuazione degli standard tecnici al fine di evitare un danno all’interesse nazionale. L’utilizzo di fibra di scarsa qualità ha infatti ripercussioni sulla stabilità dei servizi e, non da ultimo, sulla cybersicurezza. Al fine di scongiurare ulteriori danni ed in assenza di un intervento del Governo, ho depositato un apposito emendamento al Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (cosiddetto Decreto Milleproroghe) per fissare al 30.03.2023 il termine per l’individuazione degli standard tecnici dei cavi in fibra ottica da parte dell’AGCOM”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca.

