ROSARIA CHECHILE: “DE LUCA, BRACCIO DI FERRO CON IL GOVERNO E PAGANO LE FAMIGLIE CAMPANE”

“De Luca sfida il Governo sulla riapertura della scuola. Continua da oltre un anno il logorante braccio di ferro con il Governo Draghi sulla pelle dei cittadini. Oggi, durante la diretta facebook del venerdì, è andato in scena il solito, triste, teatrino di chi per nascondere la propria incapacità nel governare la sanità pubblica, si nasconde dietro il dito della Dad, buttando un’intera regione nel caos. I numeri parlano chiaro, ancor più allor quando lo stesso ha affermato, con una certa soddisfazione, che la Campania resta in zona bianca.”

Lo scrive Rosaria Chechile dell’Associazione Scuole Aperte Campania.

“Allora delle due l’una, o la Campania è una regione virtuosa oppure è al collasso. Da oltre un anno ormai si perpetua, nella confusione più totale, l’ossimoro del due pesi e due misure, come sempre sulla pelle dei bambini e delle famiglie campane.”