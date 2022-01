GENNARO ESPOSITO (FDI): “DE LUCA, CAMPIONE MONDIALE DI SCARICA BARILE”

“Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca si conferma Campione Mondiale nella specialità olimipionica dello Scarica Barile. Oggi, nel consueto monologo del venerdi’, anziche’ spiegare ai cittadini campani come mai i vaccini vengono somministrati a rilento, perchè i tamponi vengono effettuati con clamorosi ritardi, come mai gli ospedali sono completamente bloccati da mesi, ha preso di mira Giorgia Meloni, accusandola di sostenere i No Vax.”

Lo scrive il dirigente di Fratelli d’Italia Gennaro Esposito.

“Bugiardo e pusillanime, De Luca oramai è all’angolo e con lui i suoi amici del Governo dei Migliori che continuano a negare l’efficacia delle cure domiciliari per i malati Covid, pensando solo agli affari che ruotano attorno ai vaccini, ai ricoveri ed ai tamponi. Il campione mondiale di Scarica Barile governa da 7 anni in Campania e non è riuscito a creare un solo posto letto in piu’, ha chiuso e non aperto ospedali e continua a dare la colpa a chi lo ha preceduto. Di questo passo indicherà anche Giulio Cesare, come colpevole della sfascio della sanità in Campania. Il tempo di questi signori è finito, siamo agli ultimi giorni di Pompei.”