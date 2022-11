S.O.S. FORZA ITALIA: NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA NON HA PIU’ NESSUNO

Non c’è piu’ nessun consigliere regionale in Campania espressione di Forza Italia, il partito che, tra l’altro, alle ultime elezioni regionali del 2020, ha anche indicato il nome del candidato Presidente Stefano Caldoro. Con l’addio al partito degli azzurri di Caldoro e di Grimaldi, con l’elezione in Parlamento di Annarita Patriarca, scompare dal Consiglio Regionale della Campania Forza Italia. E per il Commissario Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello questa, di certo, non è una bella notizia. Nel frattempo le trattative avviate per ottenere nuove adesioni a Forza Italia sembrano naufragare, considerato che uno dei nomi indicati era quello di Cirillo (Ex Movimento 5 Stelle) che, pero’, ha preferito Piu’ Europa a Forza Italia.

Share on: WhatsApp