SALDI DI FINE STAGIONE: IN CAMPANIA SI PARTE DAL 2 GENNAIO 2021

In attesa di conoscere le decisioni del Presidente della Regione Campania, in relazione ad eventuali ulteriori restrizioni, dal prossimo 2 gennaio partiranno i saldi di Fine Stagione. Prezzi scontati per una stagione che, in realtà, non è mai iniziata, considerato il lungo periodo di Zona Rossa e poi quello di Zona Arancione rafforzata che ha vissuto la Regione Campania. Il calendario dei Saldi, pero’, prevede per la Regione Campania l’inizio dei saldi di fine stagione proprio a partire dal prossimo 2 gennaio.

