SALERNO, COMUNALI 2021. ITALIA VIVA COSA FARA’? PARTITO E CONSIGLIERI SU DUE STRADE DIVERSE

Il simbolo da una parte, i consiglieri in carica dall’altra: è questa l’ipotesi, al momento, piu’ accreditata per il futuro di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, in vista delle elezioni comunali 2021 a Salerno. Lo strappo, oramai, sembra insanabile perchè i due consiglieri comunali di Italia Viva Mazzeo e Pessolano hanno detto, a chiare lettere, ai vertici provinciali del partito, di non avere alcuna intenzione di sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo Napoli. Dall’altra parte c’è il partito che, non piu’ tardi di quattro mesi fa, ha fatto parte, anche con ottimi risultati, della coalizione che ha sostenuto la candidatura vincente di Vincenzo De Luca alla Regione Campania. E, sinceramente, pare complicato che oggi, alla vigilia di una campagna elettorale che coinvolgerà Salerno ma anche Napoli, Caserta e Benevento, Italia Viva possa rompere quella che in Campania sembra essere una alleanza solida. A quel punto toccherà ad altri e ad altre portare avanti, in occasione delle prossime elezioni comunali di Salerno, il simbolo di Italia Viva. Salvo clamorose sorprese.

