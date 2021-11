SALERNO, ALLARME SICUREZZA. EDMONDO CIRIELLI (FDI): “IL MINISTERO INTERVENGA”

“Raffaele, giovane salernitano, di recente è stato aggredito senza una ragione da due uomini che gli hanno causato innumerevoli fratture craniche, lesioni e ferite e tutto e tutti tacciono?”. Il quesito in una nota del Questore della Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli: “A seguito dell’aggressione, nonostante le denunce alle autorità competenti e le segnalazioni dei testimoni che identificherebbero gli aggressori, non si ha contezza di alcuna emissione di provvedimento cautelare nei confronti dei soggetti pericolosi che avrebbero commesso le gravissime lesioni. E la stampa tace! Intanto Raffaele non è l’unico ad essere stato aggredito, ma solo l’ultima vittima innocente di azioni perpetrate in una situazione di totale assenza di controllo e sicurezza del territorio. Chiederò all’ineffabile Ministro degli Interni Lamorgese, con interrogazione parlamentare, quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire una maggiore e più efficace sicurezza del territorio salernitano per evitare il ripetersi di episodi analoghi o più gravi”.

