PROVINCIALI 2021. DUBBI SULLA DATA, MANCA ANCORA IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Mentre tutti sono alle prese con la composizione delle liste per le Elezioni Provinciali 2021 ed in alcune province si lavora anche per la scelta dei candidati alla Presidenza, la data del 18 Dicembre, da tutti indicata come certa per la celebrazione delle Provinciali 2021, non ha ancora ricevuto l’ok definitivo da parte del Ministero dell’Interno. Non c’è, in poche parole, l’atto che ufficializza cio’ che tutti sanno e fino a quel momento i singoli presidenti di Provincia in carica non potranno neppure emettere il Decreto con il quale convocare le elezioni, nominare il Seggio Elettorale e stabilire le modalità per l’esercizio del diritto di voto che, è bene ricordarlo, spetta a tutti i sindaci ed i consiglieri comunali in carica.

