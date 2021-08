SALERNO. ANGELO TOFALO (M5S): “LA NOSTRA CITTA’ CASO UNICO IN ITALIA, IN 30.000 NON HANNO PIU’ VOGLIADI VOTARE”

Nella giornata di Ferragosto, non si ferma la campagna elettorale per le Comunali 2021 a Salerno. A lanciare l’ennesimo allarme per la mancanza di partecipazione al dibattito ed alla scelta del futuro sindaco di Salerno è il parlamentare del M5S Angelo Tofalo che, in un post pubblicato in occasione del Ferragosto, parla del “caso Salerno”.

“La nostra città, croce e delizia, rappresenta oggi un caso unico nazionale. Non voglio entrare nel merito di quelle che sono state e che sono le dinamiche della politica romana (ma son pronto a confrontarmi con chiunque davanti una buona coppetta al limone) ma voglio oggi chiedere a tutti il massimo impegno per l’“emergenza democratica” che viviamo ormai da tempo nella nostra città. Dati alla mano, 30000 salernitani non hanno più nemmeno voglia di votare!” Lo scrive Angelo Tofalo.

“Una Salerno sempre più stanca, sporca, insicura, priva di idee, spenta culturalmente, apatica e decadente, necessita di una vera scossa, di un nuovo slancio e di un reale e concreto cambio di passo!

Per questo abbiamo messo su una squadra di uomini e donne espressione delle migliori energie della nostra città, persone che credono in un reale cambiamento, affiancate da attivisti che in questi ultimi 10 anni e più hanno partecipato ad un percorso di coerenza.”