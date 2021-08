PELLEZZANO. IL MESSAGGIO DEL SINDACO MORRA: “RIPRESA E’ SOPRATTUTTO ATTENZIONE ALLA SCUOLA”

Arriva a Ferragosto da Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano, un messaggio rivolto a tutti i cittadini del centro della Valle dell’Irno, in vista della imminente ripresa. Il primo cittadino di Pellezzano guarda con grande attenzione al mondo della scuola.

“In tempi di maggiore normalità, saremmo stati tutti presi e coinvolti dalle feste patronali e dalle sagre delle frazioni.

Sarebbero stati e sono giorni in cui si “respira” comunità, si trascorrono momenti di spensieratezza e di riposo.

Si prova a rigenerarsi in vista della ripresa autunnale.

Ferragosto è un po’ data di frontiera tra il cuore della stagione estiva e la ripresa delle attività.

L’emergenza sanitaria ci impone, da un lato, ancora tanta prudenza, dall’ altro, una parvenza di ottimismo a seguito della campagna vaccinale.

Ripresa è innanzitutto scolastica! Come consuetudine, cercheremo con ogni sforzo e mezzo a garantire la sicurezza e la massima organizzazione per tutta la comunità scolastica.”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano.

La ripresa è per le diverse attività commerciali e produttive. Si spera davvero, come prevedono diversi indicatori economici, che si possa vivere una stagione di maggiore serenità economica per tante famiglie, attività e imprese.

Confidiamo che anche questa storica occasione del recovery fund possa aiutare il paese a colmare tante lacune infrastrutturali, a rilanciarsi e a lasciarci alle spalle le tante fasi delicate e il lungo periodo di difficoltà economica e sociale che abbiamo e stiamo attraversando.

Gli aiuti economici del recovery fund confido che siano innanzitutto spesi e non sprecati!