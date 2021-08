SALERNO. ANIELLO SALZANO FUORI DALL’UDC, REVOCATA LA NOMINA A COMMISSARIO

Il ginecologo, coordinatore provinciale del partito, nonché vice coordinatore regionale e responsabile nazionale per il settore sanità, ha assunto l’incarico a seguito della nomina del professor Aniello Salzano a coordinatore cittadino della lista “Popolari e moderati”, a sostegno della candidatura a sindaco di Enzo Napoli.

Il dottore Polichetti rivestirà il ruolo di commissario d’accordo con il segretario nazionale dell’Udc, l’onorevole Lorenzo Cesa. «Prosegue l’impegno del nostro partito per raccogliere le istanze dei cittadini e dar vita un centro moderato all’insegna del recupero dei valori della buona politica – dichiara Polichetti – Contemporaneamente siamo in prima linea alle elezioni amministrative a Salerno per costruire la città del futuro».