“Da stamane alle 6.30, salernitani costretti ad una incredibile fila innanzi all’Ufficio anagrafe di via Madonna di Fatima (Pastena). Un solo dipendente per decine e decine di richieste. Servizi inesistenti per carenza di personale ed incapacità di un’Amministrazione ormai alla deriva (nonostante gli sforzi dei pochi funzionari in servizio).”

Lo denuncia, con tanto di foto delle persone in fila all’Ufficio Anagrafe, il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.