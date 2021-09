SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA PRESENTA LA CITTA’ DEI DIRITTI

Nel luglio del 2019 la dr.ssa Sonia Caputo, difensore civico emerito, fu nominata commissario ad acta per adottare i regolamenti degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto ma non attuati dal Comune di Salerno.

Solo qualche mese prima, il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota aveva denunciato l’inadempienza del Comune di Salerno, imponendo di metter mano agli istituti di partecipazione e procedendo all’istruttoria.

Dopo un duro braccio di ferro e ricorsi al TAR l’amministrazione comunale impose un regolamento che privò di fatto del tutto la partecipazione popolare.

Oggi, la dott.ssa Sonia Caputo, insieme al rappresentante nazionale dei consumatori Matteo Marchetti, sono capilista con Antonio Cammarota: “un triangolo di legalità per la città dei diritti e della partecipazione contro la città dei privilegi, quella degli amici degli amici”, dichiara Cammarota, “il potere teme ciò che non controlla, noi faremo gli istituiti di partecipazione, quelli veri. Verrà istituito il difensore civico, le consulte, i referendum, le circoscrizioni libere, democratiche ed elettive al posto dei comitati di quartiere privati, perché non c’è futuro senza

libertà”.