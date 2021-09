FISCIANO. PARTE LA CAMPAGNA ELETTORALE TRA LE FRAZIONI DI VINCENZO SESSA

L’obiettivo è quello di incontrare gli elettori di tutto il territorio, nel pieno rispetto delle normative covid, ma con la ferma volontà di portare, in ogni frazione del Comune di Fisciano, il programma elettorale per il prossimo quinquennio. Vincenzo Sessa, sindaco uscente e candidato con la Lista Insieme per Fisciano, dopo la manifestazione di presentazione di tutti i candidati all’interno della Villa Comunale del capoluogo, mercoledi’ 8 Settembre, a partire dalle 20:00, sarà a Lancusi, nei pressi di Piazza Palatucci, per incontrare i cittadini e gli elettori della zona. Insieme al Sindaco Sessa anche alcuni candidati al consiglio comunale della lista Insieme per Fisciano.

