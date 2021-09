LUCA CASCONE: “IN DUE ANNI AEROPORTO DI SALERNO SARA’ IL PIU’ MODERNO D’EUROPA”

“Nel giro di due anni l’aeroporto di Salerno sarà il più moderno e il più eco-compatibile di Europa: la presentazione delle attività e dei lavori in corso per lo scalo del Sistema Aeroportuale Campano è stata l’occasione per ripercorrere l’intenso e articolato lavoro degli ultimi quattro anni per il definitivo decollo di un’opera che, in uno con le infrastrutture di servizio, darà una grande svolta al futuro del nostro territorio.”

Lo scrive il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone.