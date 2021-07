SALERNO. ASSESSORI IN GUERRA TRA DI LORO: A CACCIA DEI VOTI E DELLA CONFERMA IN GIUNTA

Altro che clima cordiale e di grande serenità: all’interno della Giunta Comunale di Salerno è scattata la guerra alla preferenza perchè gli assessori in carica – quasi tutti lo sono stati per oltre 5 anni – hanno l’obbligo non solo di essere rieletti ma anche di farlo con ampio margine, sperando nella conferma nel ruolo all’interno della squadra di Napoli, in caso di vittoria di quest’ultimo. Una sfida nella sfida è quella, poi, che vede contrapposti l’attuale Vice Sindaco Mimmo De Maio e l’assessore al commercio Dario Loffredo: entrambi puntano ad essere i top player delle preferenze, entrambi guardano all’appuntamento con le Comunali per ottenere un voto piu’ dell’altro, per ricevere la prestigiosa delega di Vice Sindaco di Salerno e, poi, iniziare la campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali. In campo, pero’, non ci sono solo loro ma anche gli altri assessori che, di certo, saranno candidati alle prossime comunali: Angelo Caramanno, Tonia Willburger, Gaetana Falcone, Mariarita Giordano.

Share on: WhatsApp