SALERNO. CAMBIAMO!, LA DELEGA ALLE TRATTATIVE NELLE MANI DI ALFONSO BAVIERA

Sarà il noto commercialista Alfonso Baviera, Revisore Unico del partito Cambiamo!, a rappresentare il partito di Giovanni Toti nel corso della riunione del centro destra, in programma domani a Salerno, per individuare alleanze e nomi per le Comunali 2021 nel Comune capoluogo. Indicato dal Segretario Provinciale Luigi Cerruti, Baviera, insieme al Coordinatore Cittadino Cristiano Pontillo, domani al tavolo del centro destra porterà avanti la linea di Cambiamo! che, da Roma, ha chiesto ai territori il massimo della coesione tra i partiti del centro destra ma anche la necessità di avere in campo liste con il simbolo del partito.

