SOLO CON NUMERI DA ZONA GIALLA RIAPERTURE A PARTIRE DAL 20 APRILE

Ci vogliono i numeri da Zona Gialla, con il rispetto dei relativi criteri, piu’ la valutazione dell’andamento della campagna di vaccinazione a livello regionale, per consentire, nelle singole Regioni, la riapertura di alcune attività commerciali a partire dal prossimo 20 Aprile. E’ questo lo scenario sul quale il Governo Draghi, insieme al Cts, sta lavorando per consentire un graduale ritorno alla normalità. Per la Regione Campania, dunque, sarà fondamentale la prossima valutazione che il Ministero della Salute effettuerà nel corso della settimana che si sta per aprire. Ma cosa si potrà fare in Zona Gialla ?

L’ipotesi che circola con insistenza è quella di una riapertura al pubblico per i Ristoranti ma solo ad ora di pranzo, con un orario prolungato, con la possibilità di occupare, a titolo completamente gratuito, gli spazi pubblici con i tavolini.

Si valuta anche la possibilità di una riapertura dei luoghi della cultura, a cominciare da Cinema e Teatri, con una limitazione sul numero degli spettatori.

Per l’attività sportiva, si discute di una riapertura delle Palestre ma con un servizio molto limitato per le lezioni individuali e non per quelle di gruppo.