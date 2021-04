NAPOLI, COMUNALI 2021. ITALIA VIVA SI SMARCA: “GENNARO MIGLIORE E’ IL NOSTRO CANDIDATO”

Italia Viva si smarca dal Pd e dal Movimento 5 Stelle e lancia, per le Comunali 2021 di Napoli, il nome dell’attuale deputato Gennaro Migliore. Il Coordinatore Nazionale del Partito Ettore Rosato, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, parla con chiarezza della decisione di sostenere Gennaro Migliore, candidato di Italia Viva, proprio per evitare di aprire una trattativa con il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle che, al momento, sembrano puntare sul nome di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati.

