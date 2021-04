Lunedì 12 aprile alle ore 17, il candidato sindaco della città di Salerno l’avvocato Michele Sarno terrà, presso lo studio legale di via G. B. Lama n. 7 a Salerno, una conferenza stampa per argomentare sul prosieguo della campagna elettorale delle elezioni amministrative per il comune capoluogo.

Share on: WhatsApp