SALERNO. CAMMAROTA E SERRA: “COMUNE LENTO SUL SUPER BONUS 110%”

“Draghi consentirà il bonus 110% anche per immobili con condono edilizio aperto, il facilitatore che avevamo richiesto due mesi fa al Comune di Salerno per potenziare gli uffici e provvedere al disbrigo delle pratiche di condono giacenti”.

Lo dichiarano Stefania Serra de La Nostra Libertà, e il presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, i quali rimarcano come “al Comune di Salerno sono migliaia le pratiche di condono edilizio giacenti per mancanza di personale per cui avevamo richiesto, sin dal 2014, di affidarle ai nostri giovani professionisti pagandoli in percentuale sul gettito delle sanzioni, così realizzando giustizia, cassa pubblica e lavoro”.

“Oggi Draghi salva l’emergenza bonus ma in ogni caso occorrerà provvedere”, concludono Serra e Cammarota, “come hanno fatto altri comuni in collaborazione con gli ordini professionali, che hanno fornito i nominativi disponibili al disbrigo delle pratiche giacenti”