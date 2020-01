SALERNO. CELANO E RUSSOMANDO: “INCHIESTA FUSANDOLA, PERCHE’ IL COMUNE NON SI COSTITUISCE PARTE CIVILE”

Con una interrogazione inviata al Sindaco di Salerno, i consiglieri comunali Celano e Russomando chiedono di conoscere le ragioni per le quali l’amministrazione comunale non ha ancora proceduto alla costituzione di parte civile nell’indagine sulla deviazione del Torrente Fusandola per la realizzazione del Crescent.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Premesso che

– l’amministrazione comunale di Salerno per consentire la realizzazione di un condominio privato, un edificio dalle dimensioni spropositate realizzato in area demaniale, ha consentito la deviazione del corso naturale del torrente Fusandola;

– la Procura di Salerno ha attivato un procedimento penale sulla abusiva deviazione del torrente Fusandola, anche sulla scorta di quanto esposto dal CTU appositamente incaricato;

– per la deviazione ritenuta abusiva del torrente Fusandola, la Procura della Repubblica di Salerno ha richiesto il rinvio a giudizio per 12 indagati;

– l’amministrazione comunale di Salerno, incredibilmente, allo stato non ha costituito l’Ente parte civile nel procedimento penale;

– la mancata costituzione parte civile potrebbe far sospettare la corresponsabilità di taluni amministratori comunali con le determinazioni di natura tecnica ed amministrativa contestate dalla Procura agli indagati su cui pende richiesta di rinvio a giudizio;

TANTO PREMESSO

CHIEDONO PER SAPERE

– se l’amministrazione comunale intenda o meno costituire il Comune di Salerno parte civile nel procedimento penale di cui in premessa;

– nel caso in cui non intenda intervenire, quale sarebbero i motivi che inducono gli amministratori a non costituire l’Ente parte civile nel processo penale come, tra l’altro, auspicato da numerosi cittadini e sollecitato anche da diverse associazioni ambientaliste.