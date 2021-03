SALERNO, COMUNALI 2021. ANGELO TOFALO (M5S) PRONTO A SCENDERE IN CAMPO?

Chiusa la lunga ed impegnativa esperienza come Sottosegretario alla Difesa sia nel Conte 1 che nel Conte 2, per il deputato salernitano del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo ci potrebbe essere, all’orizzonte, un impegno diretto nella prossima campagna elettorale per le Comunali di Salerno.

LA STORIA POLITICA DI ANGELO TOFALO

In Parlamento dal 2013, prima membro del Copasir, poi in prima linea, come Sottosegretario, nei progetti di Intelligence e di Sicurezza Cibernetica, Tofalo è uno dei riferimenti politici piu’ importanti in Campania per il Movimento 5 Stelle ma anche per il prossimo leader politico del M5S Giuseppe Conte. In attesa di conoscere gli sviluppi sulla trasformazione del M5S in vero e proprio partito, con un effettivo radicamento – anche fisico – sui territori, il nome di Angelo Tofalo circola come possibile candidato sindaco non solo del Movimento 5 Stelle ma di una area piu’ vasta, nella quale potrebbe confluire associazioni e gruppi di lavoro della città di Salerno.

COSA ACCADRA’ A SALERNO ?

Nessuna decisione ufficiale, nessun commento da parte dello stesso Tofalo ma un progetto che, lentamente, inizia a prendere corpo, anche perchè il rinvio a settembre-ottobre delle elezioni comunali porta ad una rivisitazione di vecchi schemi ed alleanze che sembravano salde ed inamovibili.

