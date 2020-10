SALERNO, COMUNALI 2021. COME CAMBIA LA LISTA CIVICA DEI PROGRESSISTI

Nel silenzio delle stanze del Comune di Salerno, ed anche di qualche sede di partito provinciale, è già iniziata la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni comunali della primavera del 2021. E, scontata la ricandidatura a sindaco di Vincenzo Napoli, ci si è già messi al lavoro per la composizione delle liste che ne sosterranno la prossima campagna elettorale. Ci sara’, come accade da oltre 20 anni alle Comunali di Salerno, la lista dei Progressisti, quella civica mista tra Partito Democratico e società civile, che ha sempre ottenuto importanti risultati elettorali. Certo, questa volta qualcosa cambierà. A cominciare dai nomi presenti in lista.

Non faranno parte della partita Nino Savastano (oggi Consigliere Regionale con Campania Libera), Mimmo De Maio (che andrà a fare parte dello staff del Presidente De Luca), Ermanno Guerra giunto alla conclusione della sua esperienza politica. La novità è, sicuramente, rappresentata da Dario Loffredo (eletto nella lista del PSI nel 2016, salvo poi allontanarsene dopo poche settimane), ma sono in arrivo anche altre importanti new entry.