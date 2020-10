PAGANI, BALLOTTAGGIO 2020. ATTILIO TORTORA (FDI): “ACCORDO PD-DE PRISCO, ALTRO CHE PROGETTO CIVICO”

Il Commissario Cittadino di Pagani di Fratelli d’Italia Attilio Tortora, dopo la pubblicazione del Comunicato Stampa con il quale il Pd di Pagani annuncia il sostegno alla candidatura di Lello De Prisco, interviene sul tema alla vigilia del ballottaggio.

“I Paganesi finalmente possono venire a conoscenza”, scrive Tortora, “che il progetto civico per Pagani non è altro che una grande presa in giro. Il decantato progetto di cambiamento, in realtà, è un perfetto piano ideologico che vede insieme Psi e Partito Democratico”.

“La cosa peggiore”, conclude Tortora, “è che nonostante non l’abbiano votato, i Paganesi si potrebbero trovare il Partito Democratico al Governo della città”.