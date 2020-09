COMUNE DI POSITANO. ECCO LA NUOVA GIUNTA NOMINATA DAL SINDACO GUIDA

Con il consiglio comunale appena concluso, il Sindaco Dott.Giuseppe Guida ha nominato la giunta comunale ed assegnato le deleghe ai consiglieri comunali.

La giunta comunale è così composta:

– ASSESSORE del Comune di Positano sig.ra Margherita Di Gennaro, delega in materia di FRAZIONI, PARI OPPORTUNITA’, COMUNICAZIONE.

– ASSESSORE sig. Michele De Lucia,delega in materia di BILANCIO, TRIBUTI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, CONTENZIOSO, DEMANIO MARITTIMO.

– ASSESSORE sig. Raffaele Guarracino, delega in materia di VIABILITA’, POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, INDIRIZZI SOCIETA’ UTENZE PUBBLICHE.

– ASSESSORE sig. Antonino Di Leva,delega in materia di PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, DECORO URBANO.

l’Assessore Sig.ra Margherita Di Gennaro è nominata Vicesindaco del Comune di Positano.

Deleghe ai consiglieri comunali:

– Giuseppe Vespoli esercizio di funzioni amministrative inerenti Turismo, Manifestazioni e Cultura.

– Raffaele Marco Casola esercizio di funzioni amministrative inerenti Commercio e Attività Produttive, Politiche di promozione e sviluppo dei beni culturali del Comune di Positano, Politiche di Pianificazione del territorio.

– Giuseppe Milano esercizio di funzioni amministrative inerenti Politiche Ambientali.

– Stefano Attanasio esercizio di funzioni amministrative inerenti Sport, Politiche Giovanili, Gemellaggio, Associazionismo.