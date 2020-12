SALERNO, COMUNALI 2021. ESPOSITO (FDI): “CENTRO DESTRA CON I SIMBOLI DI PARTITO”

Gennaro Esposito, il nome che Fratelli d’Italia ha proposto, agli alleati di centro destra, in vista delle elezioni comunali del 2021 a Salerno, lancia un appello all’unità ma soprattutto si dichiara certo di una cosa: i partiti si presenteranno agli elettori con i rispettivi simboli.

“Non so se saro’ io il candidato della coalizione di centro destra alle prossime elezioni comunali di Salerno.

Una cosa, invece, la so per certa: ci saranno i simboli dei partiti di centro destra, a cominciare da quello di Fratelli d’Italia.” E’ quanto scrive sulla sua pagina Fb Gennaro Esposito. Poi la chiusura: “A differenza di altri non abbiamo il bisogno di nasconderci. Siamo fieri ed orgogliosi di quello che rappresentiamo.”