SALERNO, COMUNALI 2021. LA SFIDA DI CARAMANNO PER LA CONFERMA IN GIUNTA

L’assessorato piu’ scomodo e difficile che ci sia, dopo quello al bilancio, gli è capitato tra le mani quasi 5 anni fa: e senza paura, commettendo come è naturale che sia qualche errore, lo ha portato avanti con impegno e dedizione. Per l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno la sfida elettorale del 2021 sarà quella della definitiva consacrazione perchè dopo il lavoro svolto all’interno della Giunta è anche il momento di tirare le somme del lavoro fatto. Per Caramanno ci sarà una candidatura, quasi sicuramente, all’interno della Lista dei Progressisti dove si troverà a raccogliere l’eredità di tanti assessori che, oggi, si trovano a Napoli, in Consiglio Regionale. Un’occasione per dare un segnale importante al suo elettorato ma anche per dimostrare che anche un assessorato come quello all’Ambiente crea consenso in città.

