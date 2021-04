SALERNO, COMUNALI 2021. LEGA: PRONTI AD UNA CORSA SOLITARIA CON DANTE SANTORO SINDACO

Dante Santoro, Consigliere Comunale e Consigliere Provinciale, cosi’ come accaduto 5 anni fa, nuovamente candidato sindaco: nel 2016 con una coalizione di liste civiche, questa volta con il simbolo della Lega di Matteo Salvini. La decisione, anche se non ancora ufficiale, sembra oramai matura e potrebbe essere annunciata già nel corso della prossima settimana, subito dopo le festività pasquali. A stabilirlo un confronto tra i vertici provinciali della Lega e gli iscritti del Comune di Salerno, divisi tra diverse possibilità ma, almeno per il momento, convinti nel portare avanti una battaglia elettorale di bandiera, con il solo simbolo della Lega. Non è da escludere che, successivamente, ci possa essere una convergenza su di un altro candidato sindaco ma, di fatto, senza la Lega e con Fdi già con Michele Sarno, il tavolo del centro destra verrebbe completamente svuotato.

