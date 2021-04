ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI: ARRIVA PROPOSTA DI LEGGE PER VOTO AI “FUORI SEDE”

“Informo i commissari che mi è pervenuta dai costituzionalisti Roberto Bin e Salvatore Curreri una bozza di proposta di legge formulata su impulso di un comitato di ragazzi calabresi, il Collettivo Peppe Valarioti, e diretta a consentire l’esercizio del diritto di voto ai cittadini cosiddetti “fuori sede” nelle elezioni regionali e comunali”. Lo ha detto il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, durante l’ufficio di presidenza della Commissione.

“La questione del diritto di voto dei cittadini in mobilità – ha ricordato – è stata già all’attenzione di questa commissione in occasione dell’esame del progetto di legge cosiddetto Elezioni pulite che ha parzialmente risolto il problema per le europee e i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Tale atto, approvato da questo ramo del Parlamento, è ancora all’esame della commissione Affari Costituzionali del Senato. L’emergenza sanitaria e la conseguente impossibilità di muoversi all’interno del territorio nazionale impongono ancora una volta al legislatore una decisione innovativa su tale tematica, anche in vista delle elezioni che si terranno nel prossimo autunno”.