SALERNO, COMUNALI 2021. L’UNICA LISTA DI PARTITO SICURA E’ QUELLA DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

In attesa di conoscere le decisioni per il simbolo del Partito Democratico, di Italia Viva, di Azione e Centro Democratico, in vista delle prossime elezioni comunali a Salerno un dato politico pare certo: in campo, nella coalizione di centro sinistra, ci sarà il Partito Socialista Italiano del Segretario Nazionale Enzo Maraio. E, anche se si tratta di una semplice ipotesi, a guidare la lista potrebbe essere lo stesso ex consigliere regionale del Partito Socialista Italiano, pronto ad un passo indietro nel tempo, quando era assessore comunale a Salerno al turismo.

