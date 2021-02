SALERNO, COMUNALI 2021. MARTEDI’ PROSSIMO RIUNIONE DEI PARTITI DEL CENTRO DESTRA

E’ stata convocata per martedi’ prossimo, alle 16:00, nella sede provinciale di Fratelli d’Italia una riunione dei partiti del centro destra per affrontare il nodo delle prossime elezioni comunali di Salerno. Sul tavolo la questione della candidatura alla carica di Sindaco ed anche la partecipazione di tutti i partiti, con una propria lista, alla prossima competizione elettorale per le Comunali 2021. Per il momento Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno portato avanti nomi diversi, seppure sostenendo la necessità di partecipare in maniera unitaria alle prossime elezioni amministrative: a confrontarsi saranno i responsabili provinciali dei partiti che dovranno decidere non solo il caso Salerno ma anche quelli relativi a Battipaglia ed Eboli.

