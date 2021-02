SALERNO. NUOVI MAL DI PANCIA IN MAGGIORANZA, ASSENTI IN CONSIGLIO TRE CONSIGLIERI

Scoppia una nuova bomba politica all’interno della maggioranza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: questa mattina tre assenze pesanti, nei banchi delle forze di governo, lasciano intendere all’apertura di un nuovo fronte interno, dopo quello che ha portato all’addio di ben 7 consiglieri di maggioranza. Assenti, a quanto pare senza una plausibile giustificazione, i consiglieri Antonio Fiore, Rosa Scannapieco e Mimmo Ventura. Assenze che non sono passate inosservate e che rendono ancora piu’ complicato il percorso di Napoli verso le prossime elezioni comunali. Proprio Ventura, negli ultimi giorni, aveva sollevato un problema nella composizione delle liste, chiedendo di escludere da quella dei Progressisti per Salerno chi era stato eletto, nel 2016, in altre liste: chiaro, anzi chiarissimo, il riferimento all’attuale assessore comunale al Commercio Dario Loffredo. Dietro le assenze, invece, di Fiore e Scannapieco pesa la scelta dell’ex consigliere regionale Nello Fiore, vero motore della lista Campania Libera, che si trova in una posizione di attesa rispetto alle scelte del Sindaco Vincenzo Napoli. E non solo.

