COMUNE DI BARONISSI. ATTIVATI I LABORATORI PER IMPRENDITORI UNDER 30

l Comune di Baronissi attiva due laboratori dedicati all’imprenditoria giovanile in collaborazione con Confartigianato Salerno. E’ stato pubblicato questa mattina l’Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti. Previsti due laboratori – per la creazione di impresa e la pianificazione della carriera – finanziati nell’ambito del progetto europeo DARE (Day one Alliance for employment) cofinanziato dal fondo EEA and Norway Grants, rivolti ai giovani tra i 18 e i 29 anni. La formazione sarà svolta in modalità telematica in considerazione delle limitazioni imposte dal covid.

“E’ una nuova opportunità formativa che mettiamo al servizio dei nostri giovani – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – il sostegno all’imprenditoria giovanile è fondamentale soprattutto in un’epoca di incertezza economica come quella che stiamo vivendo. Tutte le iniziative in tal senso vanno valorizzate e sono certo che possano essere di supporto a tanti giovani del territorio”.

“Puntiamo, ancora una volta, ad accrescere la competitività dei nostri giovani – spiega l’assessore alle politiche giovanili Anna Petta – investendo sulla formazione necessaria per affrontare il mondo del lavoro e proponendo anche punti di vista innovativi. I percorsi di autoimprenditorialità intendono da un lato stimolare la creazione da parte dei giovani di nuove aziende e dall’altro di guidarli nella creazione di aziende e nella ricerca di strumenti e la valorizzazione delle loro idee imprenditoriali. E’ un’offerta molto articolata, quella proposta in collaborazione con Confartigianato, volta a rafforzare le competenze personali, relazionali e professionali dei nostri giovani”.

I laboratori saranno realizzati da marzo a luglio 2021 per 40 ore complessive ciascuno. I posti disponibili sono di trenta giovani a percorso e vi sarà la possibilità di essere coinvolti in attività di stage presso aziende del posto o inseriti nel programma Erasmus per giovani imprenditori. Potranno partecipare al bando i residenti in Regione Campania con età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso almeno del titolo di diploma di scuola media inferiore. Nella selezione sarà data preferenza ai residenti nel comune di Baronissi, ai NEET e ai disoccupati/inoccupati. La frequenza alle attività è obbligatoria. I giovani in possesso dei requisiti dovranno compilare il format disponibile sul sito internet del Comune di Baronissi entro e non oltre il 10 marzo 2021.