SALERNO, COMUNALI 2021. MAURIZIO BASSO: “ANNULLARE OBBLIGO RACCOLTA FIRME”

“Saremo mandati al mattatoio ed a morire dal Governo – salviamo la vita dei candidati Sindaci e dei cittadini italiani, annulliamo la raccolta delle firme dei cittadini a sostegno delle liste civiche e dei partiti alle prossime elezioni amministrative del 2021

Siamo in grave pericolo e saremo mandati al macello senza pietà , noi candidati ed i cittadini italiani rischieranno la vita per il contagio da Covid-19 , per la sottoscrizione delle firme dei cittadini residenti per le elezioni amministrative dei Sindaci del 2021.”

Lo chiedono Giovanni Cafaro e Maurizio Basso, rispettivamente candidati Sindaci ai Comuni di Milano e di Salerno nel 2021 con la nostra lista civica indipendente Movimentiamoci Insieme .

Abbiamo scritto al Presidente della Repubblica , al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell’Interno ed ai Prefetti di Milano e Salerno per sospendere alle prossime elezioni amministrative del 2021, la sottoscrizione delle firme dei cittadini residenti a sostegno dei candidati Sindaci e consiglieri comunali delle liste civiche e dei partiti..

Nonostante il vaccino i virologi italiani prevedono che almeno fino alla prossima estate la situazione non tornerà alla normalità , e per evitare che i candidati Sindaci e consiglieri ed i cittadini italiani mettano in pericolo la propria vita abbiamo chiesto la sospensione della raccolta della sottoscrizione delle firme dei cittadini residenti .