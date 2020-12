SALERNO, COMUNALI 2021. MICHELE SARNO: “LANCIO LA MIA SFIDA, HO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO”

Michele Sarno, noto avvocato penalista, lancia ufficialmente la sfida in vista delle Elezioni Comunali 2021 nel Comune di Salerno. E lo fa affidando un pensiero ed una richiesta ad un post sulla sua pagina Fb.

Qualcuno mi ha consigliato di voltare le spalle.

Io, invece, ho deciso di metterci la faccia.

Salerno e’ la mia città, la vostra città, la nostra città.

E nel momento in cui vorrebbe rialzare la testa, senza dover temere o ringraziare il potente di turno, non possiamo restare inerti o indifferenti.

Nella vita ci sono momenti in cui non puoi far finta di niente.

E questo e’ uno di quelli in cui ognuno ha il dovere di dimostrare a se stesso chi e’ davvero.

Ecco perché ho deciso di candidarmi a sindaco.

Lancio una sfida, per alcuni temeraria, certamente disinteressata e completamente finalizzata a rappresentare e realizzare gli interessi dei salernitani.

Farò di tutto perché essi possano apprezzarla e premiarla con il loro entusiasmo ed il loro consenso.

Ovviamente ho bisogno del vostro aiuto.