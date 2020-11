SALERNO, COMUNALI 2021. QUASI TUTTI GLI ASSESSORI IN CAMPO PER LE AMMINISTRATIVE

Scaldano i motori gli assessori comunali di Salerno, in vista delle prossime elezioni amministrative della Primavera 2021. Chiusa, con ampio anticipo, la discussione sulla candidatura a sindaco (d’ufficio confermato il nome del sindaco Enzo Napoli) è iniziata la guerra di posizionamento per quasi tutti gli attuali assessori della giunta.

CHI NON SI CANDIDA – Resteranno fuori della contesa elettorale almeno tre nomi: Eva Avossa, attuale assessore alla scuola e vice sindaco, Mimmo De Maio, assessore all’Urbanistica per il quale è in arrivo un prestigioso incarico regionale, Luigi Della Greca, il tecnico chiamato all’assessorato alle finanze dopo le dimissioni di Roberto De Luca.

PROGRESSISTI – Nella lista dei Progressisti spazio, quasi sicuramente, per l’assessore all’ambiente Angelo Caramanno, per l’assessore al Commercio Dario Loffredo e per l’assessora alle politiche giovanili Mariarita Giordano.

ALTRE LISTE – Gaetana Falcone, reduce dalla positiva esperienza alle ultime elezioni regionali. guiderà la lista dei Centristi che, come nel 2016, verrà presentata a sostegno della candidatura di Enzo Napoli. Andrà, invece, con la lista del Partito Socialista Italiano l’assessore alla cultura Antonia Willburger.