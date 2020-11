CONVOCATO PER LUNEDI’ 30 NOVEMBRE IL CONSIGLIO REGIONALE PER COMMISSIONI SPECIALI

Slitta tutto alla prossima settimana: il Consiglio Regionale della Campania è stato convocato per lunedi’ 30 Novembre, facendo spostare di qualche giorno avanti nel tempo la prima previsione di una riunione possibile entro questa settimana. Sarà, dunque, la seduta del Consiglio Regionale di lunedi’ 30 Novembre a stabilire la composizione, e di conseguenza, anche gli uffici di Presidenza delle Commissioni Speciali, per le quali pare esservi una intesa di massima tra le diverse opposizione presenti in Consiglio (Centro Destra e Movimento 5 Stelle). Sono due i consiglieri salernitani in corsa per una Presidenza di Commissione Speciale: Nunzio Carpentieri (Fdi) per la Commissione Trasparenza, Michele Cammarano (M5S) per la Commissione Aree Interne.

