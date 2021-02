SALERNO, COMUNALI 2021. RIUNIONE DEL CENTRO DESTRA: “AL LAVORO PER CANDIDATURE CONVIDISE”

Si è riunito, oggi pomeriggio, presso la Federazione di Fratelli d’Italia Salerno, il tavolo provinciale del centrodestra per avviare la discussione in vista delle prossime elezioni comunali. Erano presenti: il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore; il coordinatore provinciale della Lega On. Attilio Pierro; il deputato di Forza Italia On. Enzo Fasano; il vice segretario provinciale dell’Udc Maria De Caro; il coordinatore provinciale di Cambiamo! Luigi Cerruti. “Da tutti i partecipanti è stata ribadita la volontà – si legge in una nota congiunta – di superare ogni qualsiasi difficoltà in favore di un’unità già sostanziale della coalizione, per individuare nei Comuni candidature a sindaco, di partito o civiche di area centrodestra, che siano condivise da tutte le forze politiche. Il tavolo si riaggiornerà a breve al fine di valutare i nomi che rappresentino la sintesi migliore”.

