SALERNO. CONFERENZA STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO CON I SINDACI ELETTI

Domani, venerdì 25 settembre alle ore 10:00, presso la sede del PD in via F. Manzo 15, l’on. Piero De Luca ed il Segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano, incontreranno la stampa per analizzare i risultati ottenuti alle ultime elezioni amministrative.

Saranno presenti i sindaci della coalizione di centrosinistra eletti in Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp