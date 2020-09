BARONISSI. OGGI REGOLARE RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE

Riapertura regolare delle scuole a Baronissi dove la campanella è suonata per i 1480 alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di competenza del Comune. Questa mattina sopralluogo del sindaco Gianfranco Valiante ai plessi e visita alle dirigenti scolastiche che hanno espresso soddisfazione per la riapertura dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid a marzo.

“Le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel rispetto delle regole e senza problemi – afferma Valiante – la riapertura è frutto di un lavoro capillare svolto negli ultimi quattro mesi, in cui abbiamo effettuato gli interventi necessari per adeguare gli spazi alle direttive governative e in cui abbiamo avuto una interlocuzione quotidiana con le dirigenti scolastiche e le rappresentanze dei genitori. Il primo giorno del nuovo anno scolastico si è svolto regolarmente in tutti i plessi, con ingressi scaglionati e contingentati, nello scrupoloso rispetto delle norme anti-contagio. Auspico con ottimismo che tutti gli alunni e le famiglie mostrino come sempre senso di responsabilità, rispetto e collaborazione”. E’ già ripartito anche il servizio scuolabus. Per garantire il rispetto delle norme anticovid, sono stati acquisiti tre nuovi pulmini che effettueranno percorsi supplementari per via degli orari di ingresso scaglionati. Ai ragazzi viene misurata la temperatura alla salita sul bus e ad ogni cambio il mezzo viene igienizzato: “Un ulteriore sforzo economico della nostra amministrazione – ricorda il sindaco Valiante – che garantisce un servizio capillare su tutto il territorio. Non è stato semplice ma abbiamo dato risposte anche sul trasporto pubblico”.