Come nel suo stile, senza fare riferimento a nomi o a candidature, il Presidente della Regione Campania ha fatto la sua irruzione nella campagna elettorale per le Comunali 2021, partecipando, a sorpresa, alla consegna dei lavori per il nuovo tratto del Trincerone. Il Presidente della Regione De Luca ha anche rilanciato sull’imminente consegna di Piazza della Libertà.

