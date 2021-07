SALERNO. FORZA ITALIA, LA LISTA PER LE COMUNALI 2021 NELLE MANI DI CICCONE

E’ già al lavoro, da qualche giorno, per la composizione della lista di Forza Italia che, alle prossime elezioni comunali 2021, scenderà in campo a Salerno per sostenere la candidatura di Michele Sarno: Lello Ciccone, fresco di nomina a Vice Coordinatore Provinciale del partito, non ha intenzione di perdere tempo ed è per questo motivo che sta spingendo sull’acceleratore per individuare i candidati al consiglio comunale. Poi si passerà anche a Battipaglia dove, con ogni probabilità, Forza Italia avrà il suo candidato alla carica di sindaco, sostenuto da tutto il centro destra: l’ex consigliere regionale Fernando Zara. Anche per il Centro della Piana del Sele Ciccone non ha alcuna intenzione di perdere tempo e punta, con decisione, alla composizione di una lista altamente competitiva. Nella prossima settimana ci dovrebbe essere anche un confronto tra i nuovi dirigenti provinciali di Forza Italia ed i parlamentari del collegio: Enzo Fasano, Marzia Ferraioli e Gigi Casciello.

